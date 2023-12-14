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09:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Опасные для детей игрушки нашли в магазинах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря, ФедералПресс. На прилавках южноуральских магазинов нашли детские игрушки с опасным содержанием олова. Проверку не прошли инопланетные существа из Китая.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С целью пресечения нахождения небезопасных детских игрушек в обороте, предупреждения возможного причинения вреда здоровью жителям Челябинской области, просим, в случае установления фактов реализации игрушек “Герои Вселенной” с маркировкой “Битвы галактик” с указанными характеристиками, незамедлительно сообщить в управление», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Речь идет об игрушках с артикулом 201803013 и номером партии 201803013/0818.

В Роспотребнадзоре обратились и к продавцам. Им рекомендовано связаться с производителем фигурок, не прошедших проверку безопасности, и сообщить об этом.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске сотни недовольных покупателей составляют коллективный иск на интернет-магазин.

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