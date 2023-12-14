09:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Новогодние ярмарки 2023−2024 в Казани: площадки, расписание работы, дата открытия
Лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2023−2024 в Казани.
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Этой зимой в Казани будет множество новогодних ярмарок, где каждый сможет найти что-то по душе. На торговых площадках представят разнообразные развлечения для детей и взрослых. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить елки, украшения, подарки.
Где: ТЦ «МЕГА».
Когда: с 15 по 17 декабря, с 11.00 до 20.00.
Вход: 150 рублей, школьникам и студентам — 100 рублей, детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно.
Свою продукцию представят молодые российские бренды: украшения, посуда, одежда, еда, косметика и не только. Помимо этого, здесь будет работать фудкорт, играть музыка, проводиться практические мастер-классы и лекции.
Где: Двор присутственных мест Казанского кремля.
Когда: будет известно позднее.
Вход: свободный.
Фудкорт, экскурсии и сувениры — все это ждет гостей новогодней ярмарки во дворе Присутственных мест. Особо красочными получатся фотографии с красивой елкой, украшенной новогодними игрушками в форме традиционных украшений татар. В течение всего периода работы ярмарки во Дворе будут проходить активности разных форматов: от уличных спектаклей до мастер-классов.
Где: площадь у театра им. Галиаскара Камала.
Когда: с 22 по 24 декабря.
Вход: свободный.
Участниками ярмарки «Я и есть Татарстан» станут самозанятые, которые представят свою продукцию. Продавцы представят посетителям изделия из дерева, кожи и фарфора, а также игрушки, предметы декора и фермерские товары.
Где: КЦ «Московский».
Когда: с 21 по 27 декабря, с 11.00 до 18.30.
Вход: свободный.
На ставшей уже традиционной ярмарке представят оригинальные товары, созданные вручную талантливыми мастерами и умельцами. Гости базара смогут найти здесь авторские украшения, новогодние сувениры, вязаные аксессуары и не только.
Где: на улице Баумана с 10.00 до 21.00, в саду Кирова с 10.00 до 22.00.
Когда: с 29 декабря по 8 января.
Вход: свободный.
На ярмарке желающие смогут приобрести новогодние подарки, сувениры ручной работы, согреться горячим чаем и глинтвейном, а также перекусить ароматной выпечкой.