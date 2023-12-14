09:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Путешествие в космос, черно-белая выставка и песни «Короля и шута». Что посетить в Краснодаре в декабре
В Краснодаре в декабре можно посетить космодрайв, черно-белую выставку симфонический концерт.
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Космодрайв.
В Краснодаре в ТЦ «Уровни» 14 декабря открылся парк приключений «Космодрайв». В нем вы сможете ощутить гравитацию Юпитера, прогуляться по МКС в виртуальной реальности, увидеть опыты с электричеством, проверить вестибулярный аппарат на гироскопе.
— Мы подготовили для детей настоящую подготовку в космонавты: тренировки на космических аттракционах, испытание гравитацией, VR квесты, тесла шоу и многое другое, — рассказали создатели парка приключений.
«Космодрайв» объехал почти всю Россию, Казахстан и Беларусь. Его посетители уточняют, что в парке приключений можно узнать много нового как детям, так и их родителям. интересно как детям, так и их родителям. Посетить.
Черное и белое.
В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств и в галерее «ОсобнякЪ» открылась коллективная выставка живописи, графики и скульптурных объектов «Черное и белое». На ней представлено около 80 уличительных произведений искусства.
— Зрителей ждет множество стилей и техник, которые используют художники для выражения своего видения мира. Особое очарование состоит в том, что авторы не будут связаны конкретной тематикой или жанром. В черно-белой палитре будут представлены пейзажи, натюрморты, портреты, абстрактные полотна и даже скульптура, — сообщили в пресс-службе выставочного зала.
Во вроде выставки можно будет увидеть работы таких авторов как: Ольга Трапицына, Марина Коунева, Андрей Косицкий, Екатерина Пшеничная. Также Евгения Форова, Сергей Гелецкий, Ирина Абрамова, Елена Прийма и другие.
Симфония «Король и шут».
В ДК железнодорожников 19 декабря прозвучат песни группы «Король и Шут». Они обретут новое прочтение в симфонической программе в исполнении оркестра и хора CAGMO.
— Безвременно ушедший Михаил «Горшок» Горшенев обожал музыкальные эксперименты и сам неоднократно выступал с оркестром. В память о кумире и по случаю юбилея основанного им коллектива агентство «Неоклассика» воплотит в жизнь самые смелые идеи фронтмена «КиШ», — поделились создатели концерта.
На мгновение вернуться в удивительные миры легендарного коллектива и пропустить через себя его захватывающие истории помогут треки группы, которые прозвучат во время концерта. Оркестр исполнит такие композиций, как: Отец и маски, Смельчак и ветер, Ведьма и Осел, Гробовщик, Два друга и разбойники, Отражение, Садовник, Наблюдатель, Внезапная голова, Невеста палача, Забытые ботинки, Защитники, Ответ — лютая месть!, Прыгну со скалы, Лесник, Медведь, Проклятый старый дом.