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09:12 (мск), источник: АиФ Воронеж

Где и как воронежцам провести праздничную ночь?

Топ популярных мест для посещения на Новый Год.

Отправиться всей семьей на площадь Ленина.

Украшение главной площади города идет полным ходом. Как и в предыдущие года, воронежцев ждут праздничные декорации, которые создадут в главную ночь года атмосферу настоящего волшебства. По традиции в центре площади разместится украшенная ель, а напротив Никитинской библиотеки появится фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Встретить Новый год в ресторане.

В Воронеже есть множество заведений с кухней на любой вкус. Атмосферу праздника создадут украшенные залы и праздничная программа.

Посетить столицу.

Одна из самых популярных площадок для встречи праздника в Москве — Красная площадь, где традиционно стоит главная елка, открыт каток и работает рождественская ярмарка. ВДНХ украсят миллионы огней, фотозоны и ледяные фигуры, заработает тюбинговая горка, детей порадуют Дед Мороз со Снегурочкой. Также гостей города ждёт лазерное шоу.

Отправиться в Санкт-Петербург.

Дворцовая площадь на время праздника продлит свою работу до четырех часов утра, ас последним ударом курантов начнется фейерверк. На Сенной площади туристов ждут каток, новогодняя елка, иллюминация и бесплатные угощения. В Ледовом городке в Петропавловской крепости будет интересно и детям, и взрослым, а Никольские ряды славятся множеством аттракционов, декорациями в национальном стиле, световым шоу, ярмаркой, рождественскими блюдами, просторной и красивой смотровой башней.

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