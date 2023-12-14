09:12 (мск), источник: АиФ Воронеж
Где и как воронежцам провести праздничную ночь?
Топ популярных мест для посещения на Новый Год.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Украшение главной площади города идет полным ходом. Как и в предыдущие года, воронежцев ждут праздничные декорации, которые создадут в главную ночь года атмосферу настоящего волшебства. По традиции в центре площади разместится украшенная ель, а напротив Никитинской библиотеки появится фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В Воронеже есть множество заведений с кухней на любой вкус. Атмосферу праздника создадут украшенные залы и праздничная программа.
Одна из самых популярных площадок для встречи праздника в Москве — Красная площадь, где традиционно стоит главная елка, открыт каток и работает рождественская ярмарка. ВДНХ украсят миллионы огней, фотозоны и ледяные фигуры, заработает тюбинговая горка, детей порадуют Дед Мороз со Снегурочкой. Также гостей города ждёт лазерное шоу.
Дворцовая площадь на время праздника продлит свою работу до четырех часов утра, ас последним ударом курантов начнется фейерверк. На Сенной площади туристов ждут каток, новогодняя елка, иллюминация и бесплатные угощения. В Ледовом городке в Петропавловской крепости будет интересно и детям, и взрослым, а Никольские ряды славятся множеством аттракционов, декорациями в национальном стиле, световым шоу, ярмаркой, рождественскими блюдами, просторной и красивой смотровой башней.