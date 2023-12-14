Игорь Кобзев поручил детально проработать вопрос создания нового контейнерного терминала в Иркутске

На совещании обсудили вопрос создания нового контейнерного терминала и железнодорожных путей в Иркутске. О необходимости строительства такого объекта в областном центре сообщил крупнейший в Иркутской области и Республике Бурятия оператор контейнерных поездов и транспортно-экспедиционных услуг — компания ООО «Терминалсервис».
По сообщению учредителя компании Александра Карпова, увеличение грузопотока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона стало одним из решающих факторов в возникновении дефицита перерабатывающих способностей в транспортной сфере региона. Наряду с этим в регионе увеличился экспортный потенциал сельхозпродукции. Все это требует дополнительных возможностей для переработки грузов.
«В Приангарье увеличился объем грузоперевозок железнодорожным транспортом. Это влечет за собой необходимость создания дополнительных мощностей для бесперебойного обеспечения поставок — и железнодорожных путей, и терминалов. Реализация проекта позволит увеличить объем перерабатываемых грузов, прибывающих в адрес предприятий нашего региона, особенно Иркутска», — сказал Игорь Кобзев. Пропускная способность нового терминала будет более чем в два раза выше, а значит, грузы будут доставляться жителям региона в разы быстрее, отмечает пресс-служба облправительства.
«Работа с инвесторами в Иркутской области организована в соответствии с региональным инвестстандартом. И один из его важных пунктов — это работа инвесткомитета, в состав которого входят представители региональных и федеральных органов власти. Он созывается для решения наиболее острых вопросов инвесторов, чтобы на месте наметить пути решения проблемы и назначить ответственных, кто будет инвестору в этой работе помогать», — отметила министр экономического развития и промышленности Приангарья Наталья Гершун.
Губернатор поручил детально проработать вопрос создания терминала. Под руководством первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслана Ситникова в эту работу включатся представители Правительства, администрации города, ОАО «РЖД», а также Росприроднадзора и других федеральных органов. В ближайшее время необходимо представить предварительные результаты рассмотрения этого вопроса.