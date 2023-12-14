11:52 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Света нет, но вы подождите до вечера: Где в Кишиневе пройдут отключения электричества 14 декабря
Premier Energy сообщаетоб отключениях электричества 14 декабря 2023 года.
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