10:59 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
В России предлагают новые меры поддержки молодых родителей
В Госдуме задумались над поддержкой студенческих семей.
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Депутаты Госдумы предлагают заняться поддержкой студентов-родителей и закрепить в законе понятие «студенческая семья».
В Госдуме отметили, что многие россияне считают важным создать семью до 25 лет, при этом лишь малая часть таких семей решается заводить детей. По мнению депутатов, нужные новые меры поддержки специально для студентов, чтобы изменить такую ситуацию, например, необходимо закрепить понятие «студенческой семьи».
Семейным студентам предлагают выделять специальные семейные общежития или отдельные блоки в обычных общежитиях. При этом в таких общежитиях нужны социальные няни, которые будут присматривать за детьми, пока родители находятся на учебных занятиях. Также студентам с детьми необходимо платить стипендию не меньше прожиточного минимума в регионе, рассказала Нина Останина в беседе с изданием «ПГ» (18+).