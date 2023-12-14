11:43 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Плохая погода ограничила работу аэропорта Намангана
Самолет российской авиакомпании, который должен был приземлиться в Намангане, ушел на запасной аэродром в Фергане.
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Из-за неблагоприятных метеоусловий рейс RA1123 российской авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Махачкала — Наманган, после нахождения в зоне ожидания был перенаправлен в международный аэропорт Ферганы из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения (видимость 250 м).
В 10:21 самолет с 76 пассажирами на борту приземлился в Фергане. В ближайшее время пассажиры будут доставлены в аэропорт Намангана наземным транспортом.
Обратный рейс RA1124 авиакомпании Red Wings по направлению Наманган — Махачкала будет выполняться из аэропорта Ферганы. Пассажиры также будут доставлены из Намангана в аэропорт назначения наземным транспортом.