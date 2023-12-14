10:33 (мск), источник: НИА Красноярск
В Зеленогорске пьяный мужчина в мороз провалился в сугроб и не смог самостоятельно выбраться
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На помощь пришли мимо проезжающие полицейские.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ночь с пятницы на субботу экипаж ДПС патрулировал улицы Зеленогорска. Напротив АЗС инспекторы заметили мужчину в сугробе. На улице в этот момент было −37 градусов.
Полицейские подошли к мужчине и выяснили, что он пьян и не может самостоятельно вылезти из сугроба. Правоохранители помогли выбраться из снежного плена. Тогда мужчина попытался уйти, но инспекторы решили, что тот снова может угодить в снежную неприятность и замерзнуть, поэтому зеленогорца отвезли домой, сообщает Госавтоинспекция.