10:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Новые ограничения ввели для наружной рекламы в Нижнем Новгороде
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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Нижегородские депутаты одобрили новые требования к электронным билбордам. Об этом стало известно на заседании гордумы 13 декабря.
Согласно информации, целью разработанного проекта является устранение помехового воздействия на радиоэлектронные средства спецназначения. По словам директора градостроительного департамента Аллы Коновницыной, проект создан по обращению управления спецсвязи Федеральной службы охраны РФ в ПФО.
На заседании отметили, что некоторые рекламные конструкции действительно создают помехи на радиоэлектронные средства спецназначения.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.