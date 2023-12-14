10:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае потеплеет только на севере
К выходным установятся температуры на 6 — 8 градусов ниже нормы декабря.
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Нынешняя зима не дает нам повода расслабиться, напротив, призывает быть осторожными! Шутка ли: в Чегдомыне 15 декабря ночью ожидается −36…-38 градусов, днем −25…-27, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Циклоны со снегопадами ушли с севера, а потому теперь уже на всей территории края ожидается погода без осадков. Но морозы остаются, и они крепчают. В Комсомольске-на-Амуре — стужа, там еще и ветер, на рассвете в Городе Юности −31…-33, днем −19…-21 градус. В селе имени Полины Осипенко в предрассветные часы −30…-32 градуса, днем −19…-21.
В Аяне и Чумикане без осадков, ночной фон температур −25…-27, днем −22…-24 и ветер 20−25 метров в секунду. Значит, по ощущениям во много раз холоднее! Только поднятые воротники и шарфы, которым надо укутывать лицо, спасут в такой ситуации. В Троицком ночной фон температур −23…-25, дневной −19…-21.
В Николаевске-на-Амуре ночью −21…-23, днем −19…-21, но шквалистый ветер. В Советской Гавани ночью все те же −21…-23, днем теплее, −13…-15, сильный ветер 15−20 метров в секунду. В Охотске, наконец, прекратились снегопады, в пятницу там без осадков, ночью −19…-21, днем −15…-17, но все еще дует сильный ветер. На юге тоже стоит укутывать нос, чтобы не обморозить лицо. Так, в Бикине ночью −26…-28, днем −16…-18, в Вяземском на рассвете −23…-25, днем −18…-20.
В Хабаровске 15 декабря, в пятницу ночью −24…-26, днем −18…-20. Так что берегите себя!