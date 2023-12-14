За елочку из заповедника могут оштрафовать на полмиллиона

В курортном Крыму у ФГБУ «Заповедный Крым», по словам Артура Мурзаханова, есть еще очень важная задача: сохранить баланс между охраной природы и повышенным интересом к ней со стороны туристов.
— Сохранить баланс всегда довольно трудно, но, учитывая, что существующие в крымских заповедниках тропы были организованы столетия назад, мы не можем сказать людям, что оградили территорию и пускать больше не будем, — рассуждает специалист. — Тропы были исконно, и мы вынуждены работать так, как изначально это было организовано. Стараемся, чтобы был заповедник, чтобы были тропы для туристов и в то же время это не переросло в проходной двор.
Обращаясь к букве закона, Артур Мурзаханов отмечает, что изначально заповедник организован для того, чтобы в первозданном виде сохранить природу.
— Изначально особо охраняемые территории, если взять наш федеральный закон, это природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские учреждения, — напоминает он. — Туризм у нас появился позже. В федеральном законодательстве ничего про туризм не написано. Получается, что де-юре мы заповедник, а де-факто работаем как национальный парк. Но когда звучит вопрос: а не сделать ли заповедник национальным парком, специалисты и местные жители отвечают, что лучше не надо. Давайте оставим заповедник, потому что организация национального парка несет большие риски того, что мы можем потерять то, что у нас есть на сегодняшний день.
Как отмечает заместитель директора по охране ФГБУ «Заповедный Крым» Юрий Ведерников, чтобы стать гостем популярного Ялтинского заповедника, необходимо ознакомиться с правилами посещения и получить соответствующее разрешение.
— С правилами посещения заповедника ознакомлены почти все, в том числе и местные жители, которые получают у нас разрешение на безоплатной основе, — говорит он. — Когда люди заходят на территорию заповедника с разрешением, при встрече с инспектором сами говорят, что с правилами ознакомились.
Пользуясь случаем, специалист напоминает, что сбор грибов и шиповника в заповеднике запрещен даже при наличии разрешения на посещение. На злостных нарушителей составляются административные протоколы.
— У нас задача стоит не наказать, а предупредить и разъяснить, — отмечает Юрий Ведерников. — Как правило, мы предлагаем для сбора грибов и дикоросов альтернативные участки, которые находятся радом с территорией заповедника. Это Алуштинский лесхоз, Бахчисарайский лесхоз. На этих территориях нет такого строгого режима, как на территории заповедника. Если же инспекторы составили протокол и привлекли к административной ответственности, штраф будет от трех до четырех тысяч рублей. Плюс возмещение ущерба, если он нанесен.
В свете приближающихся новогодних праздников возникает вопрос: не попадают ли в группу риска замечательные крымские елки и сосны?
— Местный житель, крымчанин, он понимает, что пойти срубить — это срубить у себя, — отмечает собеседник. — Он этого точно не сделает. Проще на елочном базаре купить, дешевле — точно. Срубить елку или сосну в заповеднике — это даже не административная, а уголовная ответственность. Наказание по ст. 260 УК РФ. При диаметре сосны от 12 до 16 сантиметров ущерб оценивается в 27 тысяч рублей. А наказание по УК может доходить в денежном выражении до 500 тысяч рублей и предусматривать вплоть до двух лет лишения свободы.
Еще один проблематичный момент для самих заповедников и людей, которые их охраняют, — современные транспортные средства, пользующиеся популярностью у туристов.
— Буквально недавно был конфликт, когда нарушители съехали с центральной дороги на нашу территорию, где даже инспекторы по служебной необходимости не ездят на машинах, — рассказывает Артур Мурзаханов. — Люди съехали и расположились на пикник. Был составлен протокол.
Что касается жалоб на инспекторов со стороны посетителей, то каждая из них проходит этап тщательного изучения.
— У каждого инспектора есть видеорегистратор, — напоминает исполняющий обязанности директора. — Это доказательная база. Каждый инспектор при разговоре с нарушителем его включает. Если есть жалоба, мы изымаем эти записи. Смотрим, прав или нет инспектор. Если не прав, будет уволен, понесет наказание.
Столь строгий подход не влечет за собой дефицит кадров в ФГБУ «Заповедный Крым». По словам его руководителя, в этом непростом вопросе срабатывает крымский фактор.
— Любого директора заповедника или национального парка спросите — скажет, что не хватает кадров, — утверждает он. — Чем больше дадите кадров, тем лучше. Нам повезло. Заповедник новый организовывался, Крым тем более. Крыму было уделено очень большое внимание и изначально было заложено так, что и сотрудников достаточное количество, и финансирование достаточное.
По словам Артура Мурзаханова, охранные функции и повышение сознательности гостей уже сейчас дают свой результат: в заповедниках увеличилось поголовье крымского благородного оленя.
— Даже визуально это понимаем, — утверждает он. — На Ай-Петри, если в цифрах — примерно 180 голов. Оленей мы можем посчитать по реву, методом прогона, а когда снежный покров будет, применить зимний маршрутный учет. Когда все три вида учетных работ проведем, в феврале, точно скажем. Я считаю, что сейчас число большое.
Во время загрузки произошла ошибка.