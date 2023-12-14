10:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
«Лыжные стрелы» запустят с Московского и Финляндского вокзала 23 декабря
Проект «Лыжные стрелы» — это трассы протяжённостью от трёх до 15 километров. Давней и любимой петербуржцами традиции больше 50 лет.
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Через полторы недели, 23 декабря, в Петербурге запускают «Лыжные стрелы». Это специальные пригородные поезда, которые идут каждые выходные до лыжных баз Ленобласти. Этой традиции уже более полувека, и жители города и области ждут старта поездов, которые отвезут их в зимний лес.
Так, уже 3 декабря поклонники зимних прогулок обращались к организаторам в VK-паблике «Лыжных стрел»:
«Когда будет первая стрела в Шапки? Погода стоит отличная: снега много. Уже пора открывать сезон!».
В этом году поезда пойдут по привычным для петербуржцев направлениях: к посёлкам Орехово, Токсово и Шапки.
«Это лыжные трассы протяженностью от 3 км до 15 км, пешие прогулки по снежному лесу и конечно же атмосфера!», — написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.
За стартом выдачи билетов удобно следить в группе «Лыжных стрел», там же, чуть позже, появится и расписание электричек. Как пишут поклонники зимних прогулок:
«Можно и без лыжной стрелы доехать в Шапки», — говорят одни.
«Это то да, но тут соль в том, что с компанией своих друзей и большого количества единомышленников можно сгонять и ещё лучше провести время», — заключают любители активного отдыха.