10:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кадеты из Кузбасса попадут на благотворительный бал в Кремле
Кроме них в Москву отправятся гимназистки из кадетского класса.
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Кузбасские кадеты 16 декабря отправятся на благотворительный бал в Кремль, сообщает пресс-служба правительства региона. «Главный вальс года» станцуют лучшие воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС и воспитанницы кадетского класса Губернаторской женской гимназии-интерната. В Москву поедут шесть девочек и шесть мальчиков. «То, что наши ребята принимают участие в таком мероприятии — большая честь и гордость для нас. Наш Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность патриотизма, духовного и нравственного воспитания молодежи. Кадетские школы — важная составляющая работы с подростками, и мы в КуZбассе полностью поддерживаем такой подход», — отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Ежегодно на благотворительном кадетском балу собираются лучшие воспитанники ведомственных учреждений. Гостями мероприятия станут Герои СССР и России, а сами кадеты поборются за звания Принца и Принцессы бала. Из Кузбасса на них претендуют Александра Кулакова и Владимир Лисовенко. Полная программа кремлёвского бала рассчитана на пять дней, с 13 по 17 декабря. В неё входит не только само мероприятие, но и обзорная экскурсия по Москве и экскурсии в музеи города.