10:22 (мск), источник: МК.RU Красноярск
«Напали школьники у магазина»: красноярцы назвали плюсы и минусы микрорайона Взлетка
Красноярцы продолжают оставлять отзывы о тех или иных микрорайонах города.
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Красноярцы продолжают оставлять отзывы о тех или иных микрорайонах города. Где-то они положительные, где-то — полные негатива. «МК в Красноярске» узнал, что горожане думают о Взлетке, который в сервисе 2ГИС имеет достаточно высокую оценку, а среди жителей — достаточно хорошую репутацию. Наряду с теми, кто хвалит это место, есть те, кто недоволен им.
Микрорайон Взлетка хвалят многие горожане. Из личных разговоров с красноярцами можно узнать, что это место называют «деловым центром» города. Здесь много офисов разных компаний, элитные дома, а одна из главных достопримечательностей — ТРЦ «Планета» с довольно высокой посещаемостью. К слову, звезда российской эстрады Ваня Дмитриенко родом из этого микрорайона. Его в местных СМИ и телеграм-каналах так и зовут — «мальчик во Взлетки».
На месте Взлетки с 1928 года действовал аэродром. Он принимал и отправлял рейсы в разные территории региона. В годы Великой Отечественной войны сюда прилетали самолеты, передаваемые союзникам по ленд-лизу. В мирное время воздушная гавань стала гражданской и действовала до 1988 года. После этого здание аэровокзала превратилось в междугородный автовокзал. В конце советской эпохи началась история уже жилого микрорайона Аэропорт, хотя в городе закрепилось неофициальное название — Взлетка (от просторечного сокращения словосочетания «взлетная полоса»).
А что думают сами красноярцы о микрорайоне?
«Центр для меня тут», — говорится в комментарии пользователя по имени Семен.
«Отличное место, все в доступности», — написал красноярец Николай.
«Хороший район, проблем никогда не было», — написала пользовательница с ником Katty.
«Неплохой микрорайон, довольно тихий, только иногда летом на (улице) Молокова можно услышать машины, устраивающие ночные гонки», — заявил пользователь по имени Никита.
«Я тут живу. Все ок. И не пишите всякую дрянь про мой родной микрорайон», — говорится в комментарии красноярца Александра.
Хвалят Взлетку и жители правого берега. По словам автора комментария Евгения, ему нравится, что в микрорайоне «все рядом».
«Элитный район, в котором нет дорог, они как в деревне — ямы, канавы, на сим-карте (одного известного оператора) полностью нет интернета, это просто ужас какой-то. Не решить никаких вопросов, постоянные пробки, муравейники! Самой плохой район в городе!» — говорится в сообщении пользователя с ником Влад Diw.
Жуткий комментарий оставил пользователь с ником JolyGold:
«Почему возле входа в магазин на меня напали школьники и били по лицу, даже ногами? Работники данного магазина прекрасно лицезрели эту картину и не помогли, а только снимали на камеру? Я человек пожилой, мне 54 года», — написал красноярец еще в 2019 году.