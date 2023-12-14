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10:54 (мск), источник: Клопс.ru

Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

Температурный максимум составит +7 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 51% 775 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +7 градусов, осадки не ожидаются только в четверг. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В четверг днём — 0, малооблачно, ветер северный 1−2 м/с. В ночь на пятницу — от −1 до −3.

В пятницу днём — +1−2, облачно, временами небольшой снег (вероятность — 92%), ветер западный 3−4 м/с. В ночь на субботу — +2−3.

В субботу днём — +4−5, облачно, временами дождь (вероятность — 94%), ветер западный 4−5 м/с. В ночь на воскресенье — +4−6.

В воскресенье днём — +5−7, облачно с прояснениями, возможен дождь (вероятность — 83%), ветер западный 6−8 м/с. В ночь на понедельник — +6−8.

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