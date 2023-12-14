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12:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермь встретит Новый год без праздничного салюта

ПЕРМЬ, 14 декабря, ФедералПресс. Согласно информации, предоставленной городским департаментом культуры и молодежной политики, в Перми не запланировано проведение фейерверка в новогоднюю ночь 2023−2024 года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В новогоднюю ночь 2022−2023 года фейерверк также не запускался», — добавили там.

Кроме того, в новогоднюю ночь не будет массовых гуляний и концертной программы на эспланаде.

Отметим, что в преддверии Нового года и в праздничные каникулы запланировано порядка 200 мероприятий, которые пройдут в городе, часть из них — в онлайн формате. Стартует программа уже 15 декабря с торжественного зажжения свечей на главной ели.

От запуска салютов 31 декабря отказались не только в Перми, но и в Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Ставрополе и не только.

Ранее «ФедералПресс» писал, что премьер-министр Мишустин исполнит новогоднее желание 9-летней пермячки. Также советуем прочитать материал о том, где в Перми будут работать елочные базары.

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