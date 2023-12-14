Пермь встретит Новый год без праздничного салюта

«В новогоднюю ночь 2022−2023 года фейерверк также не запускался», — добавили там.
Кроме того, в новогоднюю ночь не будет массовых гуляний и концертной программы на эспланаде.
Отметим, что в преддверии Нового года и в праздничные каникулы запланировано порядка 200 мероприятий, которые пройдут в городе, часть из них — в онлайн формате. Стартует программа уже 15 декабря с торжественного зажжения свечей на главной ели.
От запуска салютов 31 декабря отказались не только в Перми, но и в Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Ставрополе и не только.
Ранее «ФедералПресс» писал, что премьер-министр Мишустин исполнит новогоднее желание 9-летней пермячки. Также советуем прочитать материал о том, где в Перми будут работать елочные базары.