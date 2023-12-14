10:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Омске на аллее олимпийцев установят бюст Александру Музыченко
Скульптура известного яхстмена уже готова.
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Бюст Александру Музыченко установят в Омске на аллее олимпийцев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.
Градоначальник подчеркнул, что скульптор Сергей Полегаев закончил работу над скульптурным портретом. Вскоре бюст встанет в один ряд с другими героями Олимпийских игр, судьба которых связана с Омском.
— В 1980 году Александр Алексеевич и его коллега по команде Валентин Григорьевич Манкин на яхте класса «Звёздный» выиграли золото Олимпиады в парусном спорте. Соревнования состояли из 7-ми гонок, которые длились 9 дней. Как вспоминают очевидцы регаты, это была достойная победа, добытая у очень сильных соперников. После Олимпийский игр Александр Алексеевич продолжил заниматься яхтенным спортом, и сегодня юные спортсмены изучают историю его достижений, как пособие по профессиональному становлению, — рассказал Сергей Шелест.