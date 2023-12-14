Главное
Спецоперация на Украине
10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске на аллее олимпийцев установят бюст Александру Музыченко

Скульптура известного яхстмена уже готова.

Источник: телеграм-канал Сергея Шелеста

Бюст Александру Музыченко установят в Омске на аллее олимпийцев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

Градоначальник подчеркнул, что скульптор Сергей Полегаев закончил работу над скульптурным портретом. Вскоре бюст встанет в один ряд с другими героями Олимпийских игр, судьба которых связана с Омском.

— В 1980 году Александр Алексеевич и его коллега по команде Валентин Григорьевич Манкин на яхте класса «Звёздный» выиграли золото Олимпиады в парусном спорте. Соревнования состояли из 7-ми гонок, которые длились 9 дней. Как вспоминают очевидцы регаты, это была достойная победа, добытая у очень сильных соперников. После Олимпийский игр Александр Алексеевич продолжил заниматься яхтенным спортом, и сегодня юные спортсмены изучают историю его достижений, как пособие по профессиональному становлению, — рассказал Сергей Шелест.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 14 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Всего за неделю яйца подорожали на 4,55%: когда остановится рост цен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта