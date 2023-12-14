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11:14 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Что думают жители Краснодара о понижении стоимости на такси в непогоду по городу

Большинство думает, что цены останутся теми же.

Источник: KrasnodarMedia.su

Жители Краснодара считают, что стоимость такси в непогоду останется в городе прежней. Редакция ИА KrasnodarMedia провела опрос, в котором приняли участие горожане.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость такси. Депутат Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить стоимость проезда на такси во время неблагоприятных погодных условий.

В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость такси.

В условиях экстремальной погоды услуги становятся недоступными для большинства граждан.

Всего 19% опрошенных обрадовались данной инициативе. 62% считают, что ничего не изменится. Остальные 11% признались, что продолжат ездить на общественном транспорте.

Накануне цена проезда на такси в буквальном смысле начала «взлетать» в краевой столице. Из-за дождя за обычную 10-минутную поездку по центру сервис такси выдавал 600 рублей. По некоторым направлениям ценник на экономе практически совпадал с бизнесом.

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