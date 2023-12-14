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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

На маршруте Екатеринбург — Челябинск хотят запустить «Ласточку»

Новый маршрут пройдет через Каменск-Уральский.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбург и Челябинск может связать новый пассажирский железнодорожный маршрут по электрифицированному участку железной дороги через Каменск-Уральский. Этот вопрос сейчас прорабатывается в РЖД. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» со встречи в Москве с участием заместителя Главы РЖД по вопросам пассажирских перевозок Ивана Колесникова.

— Для развития железных дорог в России есть большая программа. Это программа развития высокоскоростных и скоростных перевозок. И на горизонте 2030 года у нас есть намерение развить перевозку на скоростном режиме 160 до 200 километров в час. Именно перевозку между Екатеринбургом и Челябинском предполагается производить на таких скоростных режимах, — рассказывает Иван Колесников.

По его словам, сегодня востребован и курсирует поезд на направлении «Челябинск — Екатеринбург» через Верхний Уфалей. Пассажиры проголосовали за этот маршрут. С 10 декабря назначена третья пара поездов, которая продолжает закрывать растущий спрос на этом направлении.

— У нас есть решение рассмотреть возможность организации перевозки через Каменск-Уральский по электрифицированной части маршрута на поездах, которые производятся в Верхней Пышме. Этот вопроса сегодня в разработке. Планируем в 2024 году определить конкретику по маршруту для заказа со стороны Свердловской и Челябинской областей.

подчеркнул Иван Колесников

По словам зам главы РЖД, в программе развития высокоскоростных перевозок есть направление Москва — Казань — Набережные Челны — Екатеринбург. Если складывать несколько маршрутов, то за горизонтом 20230 года в компании рассчитывают, что скоростные перевозки до Урала и на Урале будут соответствующим образом организованы.

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