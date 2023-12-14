11:26 (мск), источник: АиФ Владивосток
В центре Владивостока установили персонажей Миллионки
Создание этих скульптур было осуществлено в рамках проекта «Туристский код Владивостока».
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В историческом районе Миллионка, расположенном в самом центре Владивостока, недавно появились три великолепные бронзовые скульптуры, олицетворяющие персонажей, которые когда-то населяли эту местность. Среди них — сильно груженный китаец, предсказатель и художник. Автором этих произведений искусства стал выдающийся скульптор из Екатеринбурга, Олег Нидерквель, который недавно приехал во Владивосток, чтобы завершить их установку.
Важно отметить, что эти скульптуры были созданы на основе реальных фотографий, сделанных в начале XX века в Миллионке. Эти фотографии находятся в коллекциях государственных краеведческих музеев Дальнего Востока России. Таким образом, скульптуры не только являются произведениями искусства, но и являются своего рода историческими памятниками, отражающими жизнь и образ жителей Миллионки столетием назад.
Одна из скульптур, названная «Предсказатель», установлена во дворе рядом со зданием на улице Адмирала Фокина, 10 В. Она символизирует жителя Миллионки, который был известен своей способностью предсказывать будущее. Существует поверье, что можно положить монетку к его ногам и заглянуть в свое собственное будущее.
Вторая скульптура находится рядом с входом в галерею «Арка» на улице Светланской, 5. Это место было выбрано не случайно. Здесь установлена скульптура «Художник», которая является портретом известного во Владивостоке художника Джона Кудрявцева. Он славится своими произведениями в различных жанрах, включая живопись, графику и карикатуры.
Третья скульптура, «Китаец сильно груженный», установлена во дворе на улице Адмирала Фокина, 5. Этот образ был выбран в знак уважения к жителям, которые ранее населяли этот район и занимались тяжелым трудом. В прошлом многие люди в Миллионке занимались перевозкой различных грузов, и эта скульптура является символом их трудолюбия и преданности своей работе.
Создание этих скульптур было осуществлено в рамках проекта «Туристский код Владивостока» на текущий год. Финансирование было предоставлено из федерального бюджета в результате конкурса, выигранного Владивостоком. Участие в конкурсе было инициировано главой города, Константином Шестаковым.