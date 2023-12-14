11:12 (мск), источник: dostup1.ru
До минус 35 прогнозируется на юге Челябинской области в ближайшие сутки
Уточняется, что
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
До минус 35 прогнозируется на юге Челябинской области в ночь на пятницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, в ближайшие сутки установится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2−7 м/с.
«Температура воздуха ночью 15 сентября в северной половине минус 18−23, в южной — 24−29, в низинах — до 35, завтра днем в северной половине будет минус 8−13, в южной — 14−19», — следует из комментария синоптиков.
Уточняется, что