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11:12 (мск), источник: dostup1.ru

До минус 35 прогнозируется на юге Челябинской области в ближайшие сутки

Уточняется, что 15—16 декабря местами в регионе сохранится аномально холодная погода.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 51% 775 мм рт. ст. +5°

До минус 35 прогнозируется на юге Челябинской области в ночь на пятницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, в ближайшие сутки установится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2−7 м/с.

«Температура воздуха ночью 15 сентября в северной половине минус 18−23, в южной — 24−29, в низинах — до 35, завтра днем в северной половине будет минус 8−13, в южной — 14−19», — следует из комментария синоптиков.

Уточняется, что 15—16 декабря местами в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

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