Свердловчанин спрятал двухлетнюю дочь от ее матери: объявлен розыск

«Отсутствует официальная информация о посещении ребенком детского сада и медицинских учреждений», — рассказали там.
Первоуральский суд решил, что Мия должна жить с матерью, исполнительный лист был выдан еще месяц назад. Отец — Исмаил Ибрагимов, которому на днях исполнилось 36 лет, — отказался выполнять решение и, как считают приставы, спрятал дочь. Сам он отказался говорить о том, где сейчас находится девочка.
При этом осенью полный тезка Ибрагимова был осужден за покупку скрытой камеры. Он отделался штрафом в 15 тыс. рублей. Отмечалось, что Ибрагимов зарегистрирован как самозанятый, живет с матерью-пенсионеркой и воспитывает с ней маленького ребенка. Зачем он купил камеру, в приговоре не сказано.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Каменске-Уральском дебошир взял в заложники дочь своих знакомых. Делом заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.