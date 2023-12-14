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10:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Свердловчанин спрятал двухлетнюю дочь от ее матери: объявлен розыск

ПЕРВОУРАЛЬСК, 14 декабря, ФедералПресс. В Свердловской области объявили в розыск двухлетнюю Мию, которую отец отказался отдавать матери по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ФССП по региону.

«Отсутствует официальная информация о посещении ребенком детского сада и медицинских учреждений», — рассказали там.

Первоуральский суд решил, что Мия должна жить с матерью, исполнительный лист был выдан еще месяц назад. Отец — Исмаил Ибрагимов, которому на днях исполнилось 36 лет, — отказался выполнять решение и, как считают приставы, спрятал дочь. Сам он отказался говорить о том, где сейчас находится девочка.

При этом осенью полный тезка Ибрагимова был осужден за покупку скрытой камеры. Он отделался штрафом в 15 тыс. рублей. Отмечалось, что Ибрагимов зарегистрирован как самозанятый, живет с матерью-пенсионеркой и воспитывает с ней маленького ребенка. Зачем он купил камеру, в приговоре не сказано.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Каменске-Уральском дебошир взял в заложники дочь своих знакомых. Делом заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.

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