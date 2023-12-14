11:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Значительное превышение эпидпорога зафиксировано в Хабаровске
В крае на карантин закрываются школы и детские сады.
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Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю фиксируют значительное превышение заболеваемости по ОРВИ и гриппу на территории всего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в среднем по субъекту эпидпорог превышен на 20% — от вирусов страдают в основном взрослые и дети школьного возраста. Самая высокая заболеваемость фиксируется в городе Хабаровске, Хабаровском, имени Лазо, Совгаванском, Комсомольском, Амурском, Солнечном и Ульчском районах.
— На сегодняшний день в Хабаровском крае полностью закрыто на карантин шесть школ в городе Комсомольск-на-Амуре, Аяно-Майском, Ульчском и Верхнебуреинском районах и два детских сада — в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районе. Также, практически по всему региону, из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты отдельные классы в 28 школах и группы в 11 детских садах. В образовательных учреждениях ведётся мониторинг посещаемости, утренние фильтры. Учебный процесс приостанавливается в случае неявки более 20% детей, — рассказали нашему корреспонденту в региональном управлении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор напоминает, что чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения, необходимо минимизировать посещение мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки или использовать антисептики, регулярно проветривать помещения и проводить в них влажную уборку и вести здоровый образ жизни. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.