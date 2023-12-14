11:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Что ты творишь?»: поступок автоледи «ошарашил» водителей Владивостока — кадры
«По сторонам вообще не смотрит?», — недоумевают очевидцы.
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Поступок автоледи «ошарашил» водителей Владивостока. Кадры с места аварии опубликовали в Telegram-канале strahovoi_garant_vvo (18+).
В четверг, 14 декабря, рядом с Фетисов Ареной произошло крупное ДТП с участием фуры. Девушка за рулем Toyota Platz подлезла под большегруз. От столкновения ее откинуло в леерное ограждение. Отмечается, что рулевая Платса пострадала.
«По сторонам вообще не смотрит?», «Что ты творишь?» «Что-то мне подсказывает, что большегруз не такой уж белый и пушистый», — обсуждают инцидент в пабликах.