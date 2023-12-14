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14:04 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Ташкент в мировых лидерах по загрязнению воздуха. Нормы превышены в десятки раз

Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкент попал в список мировых лидеров по уровню загрязнения воздуха. С утра по рейтингу AQI столица была на втором месте, сообщает корреспондент Podrobno.uz..

Источник: Freepik

По данным рейтинга, сейчас уровень загрязнения показывает результат в 201 AQI против 273 AQI, которые были утром. Это позволило Ташкенту спуститься на четвертое место.

По результатам наблюдений Узгидромета, загрязнение воздуха мелкими частицами пыли (РМ 2,5) в Ташкенте превышает рекомендуемый ВОЗ уровень в десятки раз.

Согласно нормам ВОЗ, среднесуточный уровень мелкодисперсных частиц не должен превышать 25 мкг/м³.

Утром 14 декабря датчики чистоты воздуха в разных районах столицы фиксируют такие показатели загрязненности:

  • Юнусабад, автодорога «Бадамзар» — 115 мкг/м³;
  • Чиланзар, площадь Дружбы народов — 206 мкг/м³;
  • Юнусабад, пятый квартал, район посольства США — 211 мкг/м³.

Такое количество мелкодисперсной пыли в воздухе подпадает под категорию «очень нездорового» уровня загрязнения воздуха по показателю AQI — РM 2,5.

В подобной ситуации людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы рекомендуется избегать нагрузок на улице, закрыть окна во избежание загрязнения наружным воздухом и включить очиститель воздуха, а на улице носить маску.

Основной источник мелкодисперсной пыли РM 2,5 — выхлопные газы автомобилей и сажа от печей. Также эти частицы образуются при трении автопокрышек об асфальт, но сегодня при мокрых дорогах этот фактор не столь существенен.

Из-за скользких дорог множество машин стоят и «дымят» в пробках. При этом датчики у американского посольства и на площади Дружбы народов расположены непосредственно около загруженных трасс, поэтому показывают уровень почти вдвое больший, чем на Бадамзаре, где датчик расположен вдали от дорог, на площадке Узгидромета, что подтверждает происхождение микрочастиц от выхлопных газов автомобилей.

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