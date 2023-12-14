Ташкент в мировых лидерах по загрязнению воздуха. Нормы превышены в десятки раз

По данным рейтинга, сейчас уровень загрязнения показывает результат в 201 AQI против 273 AQI, которые были утром. Это позволило Ташкенту спуститься на четвертое место.
По результатам наблюдений Узгидромета, загрязнение воздуха мелкими частицами пыли (РМ 2,5) в Ташкенте превышает рекомендуемый ВОЗ уровень в десятки раз.
Согласно нормам ВОЗ, среднесуточный уровень мелкодисперсных частиц не должен превышать 25 мкг/м³.
Утром 14 декабря датчики чистоты воздуха в разных районах столицы фиксируют такие показатели загрязненности:
Такое количество мелкодисперсной пыли в воздухе подпадает под категорию «очень нездорового» уровня загрязнения воздуха по показателю AQI — РM 2,5.
В подобной ситуации людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы рекомендуется избегать нагрузок на улице, закрыть окна во избежание загрязнения наружным воздухом и включить очиститель воздуха, а на улице носить маску.
Основной источник мелкодисперсной пыли РM 2,5 — выхлопные газы автомобилей и сажа от печей. Также эти частицы образуются при трении автопокрышек об асфальт, но сегодня при мокрых дорогах этот фактор не столь существенен.
Из-за скользких дорог множество машин стоят и «дымят» в пробках. При этом датчики у американского посольства и на площади Дружбы народов расположены непосредственно около загруженных трасс, поэтому показывают уровень почти вдвое больший, чем на Бадамзаре, где датчик расположен вдали от дорог, на площадке Узгидромета, что подтверждает происхождение микрочастиц от выхлопных газов автомобилей.