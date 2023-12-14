11:46 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростове до 18 декабря продлен режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону власти продлили режим повышенной готовности из-за непогоды.
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Об этом сообщил мэр города.
Из-за неблагоприятного прогноза синоптиков до конца недели, было принято решение продлить режим повышенной готовности. Аварийные бригады будут работать в усиленном режиме.
Напомним, сотни происшествий случились за несколько дней непогоды. В городах произошли аварийные отключения света, отопления и воды. В Аксае рухнула опора ЛЭП, питавшая весь город и часть Ростова. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций работают круглосуточно.