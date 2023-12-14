11:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежцам объяснили новые условия получения маткапитала
С 2024 года будет требоваться гражданство РФ по рождению.
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С 2024 года в Воронежской области материнский капитал смогут получить только родители, имеющие гражданство России на момент рождения или усыновления ребенка. Вторым обязательным условием является то, что ребенок должен иметь российское гражданство по рождению. Закон о новых условиях для получения маткапитала приняла Государственная Дума в среду, 13 декабря.
В соответствии с 13-й статьей «О гражданстве Российской Федерации» гражданство России по рождению ребенок приобретает, если на день его рождения:
В Госдуме также пояснили, что жителям новых регионов РФ материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков получения российского гражданства.
Жителям Воронежской области также доступен ряд выплат в связи с рождением первого ребенка.