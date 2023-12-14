12:41 (мск), источник: АиФ Пермь
МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае
Возможны обрывы проводов.
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МЧС объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятнях погодных явлений в Пермском крае.
В ведомстве сообщают, что с 15 до 19 декабря в регионе сохранятся гололёдно-изморозевые отложения. Из-за налипания мокрого снега на проводах и деревьях возможен их обрыв и падение.
В МЧС советуют парковать машины в безопасных местах и не стоять рядом со слабо закреплёнными конструкциями, обходить места скопления снега и наледи, в том числе, осторожно ходить рядом с козырьками крыш домов.