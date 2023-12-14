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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре в декабре запустят новый коммерческий автобус № 84

Власти Самары рассказали, когда начнет ходить новый автобус № 84 по маршруту от Красной Глинки до ж/д вокзала.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 12 декабря, глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с горожанами, проживающими в Красноглинском районе. На ней сообщили, что уже во второй половине декабря начнет ходить новый автобус, следующий до улицы Батайской.

— Для сокращения интервала движения общественного транспорта в направлении автостанции Красная Глинка разработан автобусный маршрут № 84 по нерегулируемым тарифам. Маршрут начнет работать уже на следующей неделе, — сообщили в мэрии.

Трасса 84-го маршрута будет пролегать от железнодорожного вокзала по улицам Спортивной, Коммунистической, Чкалова, Мичурина, Московскому шоссе и Красноглинскому шоссе до улицы Батайской в поселке Красная Глинка. Часть рейсов 84-го планируют пустить по сокращенному маршруту до проходной ПАО «Кузнецов» в поселке Управленческий.

В ходе встречи Елена Лапушкина отметила, что проблемы в транспортной отрасли существуют. В настоящее время нехватка кондукторов и водителей достигает 40%. Вторая объективная причина — это износ общественного транспорта. Однако в 2023 году только для Самары были закуплены 50 новых автобусов большого класса.

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