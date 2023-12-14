11:50 (мск), источник: АиФ Волгоград
Семь продуктов от стресса назвали волгоградцам в РПН
Они содержат клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты и ферменты.
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По сложившейся традиции набор для заедания стресса — сладкое, жирное и фастфуд. Однако на самом деле справиться с ним помогают совсем другие продукты, убеждают в волгоградском Роспотребнадзоре. Они содержат клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты и ферменты. К ним же относится еда, которая может спровоцировать выработку серотонина, дофамина и эндорфина, так называемых гормонов счастья.
В числе таких продуктов — пшеничные отруби и инжир, жирная морская рыба и брокколи, темный шоколад, кефир и куркума. А вот кофе не спасет от депрессии — избыток кофеина провоцирует тревогу и беспокойство. Не поможет от стресса также алкоголь и различные искусственные добавки — красители, консерванты и подсластители.
Воспользоваться советами санврачей стоит непременно, ведь хронический стресс может привести к ряду заболеваний, в числе которых — диабет второго типа. Ранее о том, как они справляются со стрессом, рассказали известные волгоградцы.