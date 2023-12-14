11:52 (мск), источник: АиФ Калининград
В Калининграде повысят размер взноса на капремонт
Повышение состоится с 1 июля 2024 года.
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На заседание комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры из основных вопросов был проект закона «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2024 года».
С 1 января по 30 июня 2024 г минимальный размер взноса в многоквартирных домах будет 6.9 ₽ на один квадратный метр, с 01.07 по 31.12 2024 г 8.9 ₽
Ранее губернатор области Антон Алиханов уже сообщал о том, что в области назрела необходимость поднять ставку взноса на капремонт.
«Мы несколько лет подряд наращивали объём регионального участия. Нащупали потолок. Объём тарифа с учётом регионального бюджета составляет около 15 ₽ Понятно, что до такого размера мы повышать не можем. Рост если и будет, то некритичным. Прокуратура и жители справедливо задают вопрос: “Вы планировали вот так, у нас сдвигают на год, на два, доколе?” Ответ простой: кто-то должен заплатить. Будем искать какой-то компромисс», — высказывался на тему Антон Алиханов.