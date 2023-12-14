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11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров пообещал наказывать за придирки к туристам в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за туристов, приезжающих в республику, и пообещал наказывать местных жителей за придирки к приезжим из-за внешнего вида и поведения. Об этом сообщает «Чечня Сегодня».

Источник: РИА "Новости"

По словам Кадырова, он не видел в Чечне ни одного туриста, который был бы неподобающе одет. Кроме того, подчеркнул он, держащиеся за руки люди не наносят чеченцам никакого ущерба.

«У нас у самих есть моменты, над которыми нужно работать. И если будет случай, что к туристам придираются, мы будем наказывать. Мы живем в светском государстве. В исламских государствах мусульмане вообще ходят, взявшись за руки. Это могут быть муж с женой, брат с сестрой», — объяснил глава республики.

Ранее российский тревел-блогер раскрыл главные причины отказа соотечественников от отдыха на Кавказе. По его словам, россияне не готовы к ограничениям. «Наши туристы знают, что люди, проживающие в Чечне, Дагестане и других кавказских регионах, отличаются весьма консервативными взглядами», — пояснил он.

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