11:41 (мск), источник: НИА Красноярск
В новогоднюю ночь каток на площади Мира в Красноярске будет открыт
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Каток на Стрелке будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января.
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Он находится на площади Мира рядом с БКЗ. О работе катка в новогоднюю ночь коллегам из Gornovosti рассказали в Красгорпарке. При этом праздничной программы для красноярцев не планируют.
На данный момент точное время сеансов еще неизвестно.
Напомним, каток на Стрелке работает каждый день с 12:00 до 22:00. Стоимость посещения: 250 рублей в будни и 400 рублей в выходные дни. Для детей до 6 лет вход бесплатный.