Главное
Итоги года с президентом
11:53 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде забуксовало строительство дублёра Невского

Улица Лучинского соединит Артиллерийскую с Арсенальной.

Источник: Клопс

В Калининграде подрядчик отстаёт от графика работ по строительству новой улицы Лучинского, которая в будущем свяжет Артиллерийскую с Арсенальной. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Подрядчик выполнил работы в нижних слоях асфальта, но дальше не рассчитал свои силы. С наступлением холодов администрация работы приостановила. Строительство планируют завершить к маю 2024-го.

В мэрии подтвердили просрочку по выполнению контракта, поскольку подрядчик не рассчитал свои возможности.

Протяжённость новой улицы Лучинского чуть больше километра. Работы выполняются на первом участке — 647 метров. Контракт на 87 миллионов рублей выиграла компания «КЛГД Строй». В планах властей в следующем году дотянуть Лучинского до Арсенальной. В этом случае магистраль станет дублёром Невского.

Дорогу начали возводить весной 2024-го.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство