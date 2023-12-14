11:53 (мск), источник: Клопс.ru
В Калининграде забуксовало строительство дублёра Невского
Улица Лучинского соединит Артиллерийскую с Арсенальной.
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В Калининграде подрядчик отстаёт от графика работ по строительству новой улицы Лучинского, которая в будущем свяжет Артиллерийскую с Арсенальной. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Подрядчик выполнил работы в нижних слоях асфальта, но дальше не рассчитал свои силы. С наступлением холодов администрация работы приостановила. Строительство планируют завершить к маю 2024-го.
В мэрии подтвердили просрочку по выполнению контракта, поскольку подрядчик не рассчитал свои возможности.
Протяжённость новой улицы Лучинского чуть больше километра. Работы выполняются на первом участке — 647 метров. Контракт на 87 миллионов рублей выиграла компания «КЛГД Строй». В планах властей в следующем году дотянуть Лучинского до Арсенальной. В этом случае магистраль станет дублёром Невского.
Дорогу начали возводить весной 2024-го.