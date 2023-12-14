11:32 (мск), источник: Newslab.ru
На красноярскую общественницу завели уголовное дело за обвинение сотрудника полиции в избиении (видео)
Красноярская общественница обвинила полицейских в избиении. На нее завели уголовное дело за ложный донос.
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Красноярская общественница обвинила полицейских в избиении. На нее завели уголовное дело за ложный донос.
Как пояснили в пресс-службе краевого управления МВД России, в середине октября в соцсетях появилась видеозапись, на которой жительница краевой столицы Ольга Суворова заявляет, что ее избил сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Якобы она пришла в качестве правозащитника со своим клиентом, но один из сотрудников применил к ней физическую силу, швырнув ее на металлическую решетку. На видео женщина утверждает, что получила кровоподтеки на одной руке и боли в плече, из-за которых она не может им двигать.
Полицейские провели проверку по данному заявлению и посмотрели запись с камер наблюдения. Установлено, что женщина действительно пришла в отдел полиции вместе с гражданином, которого вызвали для дачи показаний. Какого-либо юридического статуса для нахождения во время дачи объяснений с гражданином женщина не имела, поэтому оперуполномоченный попросил ее покинуть здание.
Такая просьба вызвала у женщины негативную реакцию, но сотруднику удалось убедить ее выйти на улицу. Более она в здании не появлялась.
«Также были просмотрены камеры видеонаблюдения на проходной в служебное здание, на которых запечатлен момент, где оперативник придерживает женщину за локоть. Какой-либо физической силы в отношении неё сотрудником органов внутренних дел не применялось, полицейский не нанес женщине ни единой травмы. В результате проведенной проверки ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, принимая во внимание все обстоятельства, возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ “Заведомо ложный донос”», — пояснили в полиции.