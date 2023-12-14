11:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Ростовскую область от морозов спасёт циклон «Ваня»
В отдельные дни температура будет выше +5 градусов.
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Потепление в Ростовской области ожидается ближе к выходным 16 и 17 декабря. Об этом Rostov.aif.ru рассказал учёный-климатолог Александр Иошпа.
«Ближе к выходным мы окажемся в зоне циклона “Ваня”, который.
зацепит наш регион, а потом морозы ослабеют", — пояснил эксперт.
По его словам, в дневное время на будущей неделе будет потепление. При этом в отдельные дни температура превысит отметку +5 градусов Цельсия.
Он подчеркнул, что пока рано говорить о погоде, которая сложится в донском регионе в новогодние праздники.
Ранее на Ростовскую область обрушился ледяной дождь.