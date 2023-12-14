12:18 (мск), источник: Городской репортер
Ростовское метро: сказка со счастливым концом?
Метро в Ростове — это мечта, которая пока не сбылась. Однако разговоров на эту тему всегда велось очень много.
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И даже были сделаны некоторые конкретные шаги для реализации подземки в донской столице. Но, как мы видим, заканчивается 2023 год, а метро в Ростове не то, что не начали строить, а вроде бы совсем свернули. Зато горожанам предлагают альтернативные способы перевозки — скоростной трамвай.
Старожилы города помнят: еще в советское время, — в конце 70-начале 80-х, — в Ростове активно обсуждались идеи строительства метро. Но какого?
Сначала хотели вариант проще — надземное, но к середине 80-х все же решили остановиться на классическом варианте под землей. И даже был разработан проект с 9 станциями — на Северный, Западный, в Нахичевань и Сельмаш, к аэропорту и по центру города. Однако Союз рухнул, а вместе с ним и надежды на метро в Ростове.
В 2000-х Ростов снова вспомнил о метро. Дело двинулось дальше разговоров — в 2008 было создано даже целое «Управление Метро Ростова», затем обоснование инвестиций в строительство ростовского метро получило одобрение госэкспертизы. Начали готовить проект планировки и межевания для первой линии метро — это уже 2013 год. Собственно, на этом и все. Проект никто не сделал, а «Управление Метро Ростова» реорганизовали.
Легкое метро
В 2017—2018 году слово «метро» снова стало звучать на устах ростовских чиновников. Но не простое, а легкое метро они имели в виду. Тогдашний директор дептранса Ростова Христофор Ермашов предполагал, что легкое метро будет идти с запада на восток — через Кизитериновскую балку, Вересаево, Александровку и Аксай, с севера на юг, в том числе из Суворовского в Батайск.
Однако что конкретно имели в виду власти Ростова под легким метро — не совсем понятно. Традиционно легкое метро должно располагаться на поверхности земли, эстакадах и коротких туннелях. При этом легкое метро — внеуличное, то есть легкорельсовый транспорт движется по выделенной линии, не пересекаясь с транспортными потоками. Пропуская способность — до 30 тысяч человек в час в одном направлении.
В 2022 году словосочетание «легкое метро» сменилось другим — «скоростной трамвай». Василий Голубев четко дал понять, что модернизации трамвайной сети Ростова быть. В ноябре 2021-го года было подписано соглашение правительства Ростовской области с «Синарой» о модернизации трамвайной сети города. Цена вопроса — 61 млрд рублей.
Так как предполагалось масштабное строительство новых путей и реконструкция старых, то потребовались средства федерального бюджета. На скоростной трамвай Москва была готова дать денег — не метро, обойдется значительно дешевле. Но уже в декабре 2021 года федеральные деньги было решено потратить на Западную хорду.
Однако позднее деньги на трамвай все же нашлись и марте 2023 года администрация Ростова подписала концессионное соглашение с «Синарой». Итак, с 2023-го по 2028-й год в Ростове в четыре этапа должны построить и модернизировать следующие трамвайные маршруты — от Левенцовки и площади Мичурина до Центрального рынка, от пересечений Горького и Буденновского до Сельмаша, от Центрального рынка до Суворовского и до Верхнего Темерника, от вокзала Ростов-Главный до Госпиталя ветеранов войн и от Госпиталя ветеранов войн до района старого аэропорта.
И вот уже ростовчане ждут новый скоростной трамвай, в Левенцовке даже начали строительство первой линии в октябре этого года. Но оказалось, что скоростной трамвай Ростова вовсе и не скоростной. А просто трамвай. Новый.
«Многие СМИ в своих публикациях делают акцент на скорости трамвая, жонглируя словосочетанием “скоростной трамвай”. И этим вводят в заблуждение рядовых пассажиров, так как максимальная скорость с учётом технических характеристик у трамваев, будь то модернизируемые или новые, одинаковая — 75 км/ч. А двигаться в городе быстрее разрешённой ПДД скорости в 60 км/ч трамвай не имеет права», — говорится в официальном телеграм-канале о модернизации ростовской трамвайной сети.
Далее сообщается, что основным бонусом новых трамваев будет их вместимость — порядка 170 человек для односекционных и около 290 человек для трехсекционных. Пропускную способность трамваям обеспечит «количество выделенных участков» и синхронизация движения трамваев с автобусами и троллейбусами.
Однако в схемах новых и модернизированных старых трамвайных путей до сих пор фигурирует слово «скоростной».
В общем от планов на метро власти, похоже, отказались. И легкому метро в Ростове не быть. А быть скоростному трамваю, который и не скоростной!
Но нельзя не отметить, что такой вариант транспорта — вполне себе неплохой. Экологичный, более вместительный и какой-то в целом душевный — ростовский трамвай.