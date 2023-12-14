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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В новогодние праздники в Башкирии 4 дня подряд нельзя будет купить алкоголь

В Башкирии на новогодние праздники на 4 дня ограничат продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на новогодние праздники в 2024 году на четыре дня ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.

На территории региона будет действовать запрет на продажу в магазинах 3, 4 и 5 января с 17:00 и до 10 часов утра. То есть 3 января, например, купить спиртное можно будет с 10 утра и до 17:00. 6 января также вводится запрет на продажу алкоголя после 17:00 и до 23:00.

Таким образом, ограничения вводятся на четыре дня подряд и сугубо на торговлю в магазинах. В барах и ресторанах можно будет приобрести спиртные напитки.

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