12:55 (мск), источник: Фонтанка
«Наша, местная». Под мостом в Невском районе поселилась лиса
Под мостом в Невском районе Петербурга поселилась лиса.
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В Невском районе Петербурга поселилась лиса. Местные жители уже стали называть ее «наша». Кадрами хвостатой поделились читатели «Фонтанки» сегодня, 14 декабря.
По словам очевидцев, хищницу можно встретить под мостом на Русановской улице. Лисицу хорошо видно среди белоснежной пелены. Судя по кадрам, она водит носом по снегу в поисках пропитания.
«Можно уже сказать, что это наша, местная лисичка», — рассказали очевидцы.
Лисы в Петербурге не редкость. Накануне, 13 декабря, плутовку заметили в Красногвардейском районе. Рано утром она зашла в один из дворов на Ржевке, после чего села и наблюдала за людьми.
Ранее в комитете по природопользованию Петербурга рассказали «Фонтанке», что выход лисиц в город — это не аномалия. Это обычное сезонное явление, связанное с похолоданием. Животные бродят в поисках пищи. По данным комитета, на 2023 год в пределах Петербурга числится 39 особей.