14:45 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
«Белавиа» открывает еще один рейс из Гомеля в Москву
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» вводит еще один рейс из Гомеля в Москву — по четвергам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.
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Вылет из Москвы (Внуково) будет в 17.40, а прибытие в Гомель — 19.05. Вылет из Гомеля — 20.00, прибытие в Москву — 21.25.
С 18 декабря расписание снова пополнится рейсами по понедельникам. С этого дня «Белавиа» будет летать из Гомеля в Москву пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям.