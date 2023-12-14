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14:06 (мск), источник: Клопс.ru

Синоптики рассказали, ждать ли калининградцам сильных морозов под Новый год

Возможны ветер и осадки.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 47% 775 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

Сильных и продолжительных похолоданий в ближайшую неделю ждать не стоит. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ожидается сохранение западного переноса — на большей части Европы, в том числе в нашем регионе, температура будет в среднем на 2−3 градуса выше климатической нормы. <…> К выходным также прогнозируется выход очередных атлантических циклонов, которые принесут нам ветер, потепление и осадки в виде дождя», — сообщили метеорологи, добавив, что снег может полностью растаять к началу следующей недели.

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +7 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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