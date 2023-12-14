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14:10 (мск), источник: Клопс.ru

С нарукавными повязками и нагрудными знаками: в Калининграде намерены возродить народные дружины

Требования к кандидатам пока не уточняются.

Источник: Клопс

В Калининграде намерены возродить народные дружины. Проект решения размещён на сайте городского совета депутатов.

Согласно документу, общественным патрульным полагается финансирование на материально-техническое обеспечение и денежное стимулирование сотрудников.

Власти готовы оплачивать аренду помещений, работоспособность компьютеров, обеспечение канцелярскими принадлежностями, нарукавными повязками и нагрудными знаками.

Предусматривается материальное стимулирование народных дружинников в виде денежного поощрения за выход на дежурства. Заказчиками такого патруля могут быть администрация и подведомственные ей учреждения культуры, спорта, а также полиция. Сумму вознаграждения определит отдельное постановление администрации. Требования к кандидатам не описаны.

Получателями субсидии могут быть народные дружины, зарегистрированные в качестве юридического лица с правовой формой — общественная организация.

В СССР добровольная народная дружина существовала с 1959 по 1991 годы. Члены ДНД поощрялись дополнительными выходными и днями к своему отпуску по основному месту работы. В начале перестройки в стране было зарегистрировано 13 млн дружинников (4% населения), ежедневно улицы городов и посёлков патрулировали 400 тыс. человек.

Ранее возродить дружину решили в Зеленоградске.

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