17:06 (мск), источник: АиФ Омск
Родители омских школьников рассказали, что дети учатся в куртках
В некоторых школах отопление до сих пор не восстановили.
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В омском паблике «Инцидент Омск» родители детей жалуются, что в некоторых школах детям приходится учиться в куртках. На удалёнку детей переводить не спешат, а в некоторых кабинетах температура стоит ниже нормы.
Речь идёт о школах № 146, № 58, № 61 и № 110. В комментариях родители отметили, что дети мёрзнут. В комментариях к записи администрация города Омска отметила, что в здании 146 школы на улице Звездова холодно в 4 кабинетах, а в здании по улице Омской холодно в 12 кабинетах. Ученики 5−8 классов переведены на удалёнку, а начальная и старшая школа учится в обычном режиме.
Ранее мы сообщали о том, что на ТЭЦ-5 произошла авария, из-за которой половина города осталась без отопления.