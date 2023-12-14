13:33 (мск), источник: Комсомольская правда
«Всему виной вырубка лесов и осушение территорий»: эксперт назвал причины обмеления Волги в Самарской области
Ученый Владимир Селезнев: «Волга мелеет из-за потепления и вырубки лесов».
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Во время прямой линии с президентом, которая прошла 14 декабря 2023 года, Владимир Путин рассказал, что правительство работает над проблемой обмеления Волги, а глава государства контролирует этот вопрос. Рассказываем про обмеление Волги в Самаре в 2023 году.
Путин обратил внимание на состояние Волги
Президенту во время ежегодной пресс-конференции задали вопрос, нет ли вероятности полного исчезновения великой русской реки.
— Я надеюсь, что этого не произойдет, — сказал Владимир Путин.
Проблема с уровнем воды в Волге стоит остро, несмотря на большое количество законодательных актов, которые должны были бы сохранить здоровье реки. 1 ноября вопрос обмеления Волги обсуждался на пленарном заседании Государственной думы. Вячеслав Володин заявил, что проблема требует вмешательства генеральной и природоохранной прокуратуры.
— То, что у нас Волга обмелела, здесь ответ должен быть внятный: почему допустили? Даже когда лето было более жарким, было меньше дождей, уровень так низко не опускался, — сказал Володин.
В конце октября главы пяти Поволожских регионов: Самарской и Ульяновской областей, Татарстана, Марий Эл, Чувашии обратились в адрес президента с открытым письмом. Они предложили построить низконапорные гидросооружения для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища.
Осенью, уже после начала проливных дождей, проблема обмеления водохранилища продолжала стоять остро. Уровень воды в районе Тольятти держался на уровне 50 метров, в то время как нормальный показатель 53−55 метров. Несколько раз уровень опускался до отметки 49 метров. Критический показатель — «Уровень мертвого объема» — 45,5 метров.
В июне 2023 года глубина Волги в Куйбышевском водохранилище у Тольятти составила 51,8 метра.
«Волга давно перестала быть рекой»
После строительства множества гидростанций, Волга, по сути, превратилась в каскад водохранилищ, перестав быть рекой, для которой характерно свободное течение воды. Жаркая погода летом дополнительно ухудшает ситуацию.
В наших широтах «цветение» характерно лишь для застойных водоемов, в который и превратилась некогда могучая река. Когда в водохранилище вода слабо циркулирует из-за отсутствия течения и сильных ветров, происходит неконтролируемое размножение сине-зеленых водорослей.
— Жара и штиль — это оптимальные условия для размножения сине-зеленых водорослей, а значит складывается опасная ситуация с вероятностью массовой гибели рыбы, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» заместитель директора Института экологии Волжского бассейна РАН Владимир Селезнев.
Водоросли вызывают гибель речной флоры и фауны, поскольку выделяют цианотоксины. Высокая концентрация этих веществ способна вызвать серьезные проблемы для существования гидробионтов, животных и людей. Такую воду нельзя использовать в питьевых целях: токсины не выводятся при обычной системе водоочистки.
Недостаток кислорода, токсичность воды приводят к гибели рыбы и других водных организмов, а в итоге — к огромному экономическому ущербу.
Ученые обращают внимание на то, что бороться с проблемой средствами химии, биологическими или механическими способами малоэффективно, и может привести уже к другим проблемам. Единственный эффективный способ — естественное течение реки.
Виноват человек
Впрочем, говорят ученые, воды в Волге меньше не становится. Река активно наполняется зимой и весной, а летом этот процесс замедляется. Причины — климатические изменения и вмешательства человека в природу.
— Вырубки лесов, осушение территорий приводят к тому, что талые воды по весне не задерживаются в земле, постепенно уходя в почву и питая затем малые и большие реки, а большим потоком во время паводка уходят сразу в Каспийское море, — рассказал «КП-Самара» доктор технических наук, зав. лабораторией Института экологии Волжского бассейна РАН Владимир Селезнев.