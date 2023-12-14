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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный гололед и ветер до 15−18 м/с ожидаются в Ростовской области 15 декабря

Штормовое предупреждение вновь объявили в Ростовской области.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 47% 775 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение суток 15 декабря ожидаются сильный гололед, изморозь, а также юго-восточный и южный ветер до 15−18 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

— В связи с прогнозом погоды объявлено штормовое предупреждение, — сообщили в экстренном ведомстве.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными. По возможности лучше не выходить из дома. Если вы все же отправитесь по делам, нужно обязательно использовать нескользящую обувь.

Водителям рекомендуют постоянно следить за скоростью и дистанцией на дорогах. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты и беседы с пассажирами.

Напомним, гололед, ветер и осадки с мокрым снегом уже несколько дней сохраняются в регионе. Только 12 декабря из-за непогоды без электричества остались 189 тысяч человек. К утру 14 декабря подачу энергоресурса восстановили в 187 из 205 ранее отключенных населенных пунктов. Сейчас аварийные работы продолжаются.

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