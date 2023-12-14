14:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Фонду «Защитники Отечества» под руководством Цивилевой расширят полномочия
Фонд получить больше прав в сфере контроля за финансами.
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Фонду «Защитники Отечества», главой которого является супруга Сергея Цивилева, губернатора Кузбасса, расширят полномочия. Об этом президент Владимир Путин рассказал на прямой линии. «Я, например, всегда был против, чтобы они распоряжались какими-то деньгами, но я за то, чтобы были увеличены их права в сфере контроля за тем сколько выделяется, кому выделяется и какой результат приносят выделяемые средства. В том числе — по средствам реабилитации», — отметил глава государства. Путин подчеркнул, что фонд должен стать действенным инструментом по защите интересов участников СВО. В апреле 2023 года президент подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и назначил его председателем Анну Цивилеву, супругу Сергея Цивилева — губернатора Кузбасса. Кроме того, женщина является председателем Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области и членом такого же совета, но уже при правительстве РФ.