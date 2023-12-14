Новогодние вечеринки 2023−2024 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Все чаще люди предпочитают встречать Новый год не дома, а в ресторанах, где о готовке, сервировке стола и уборке заботиться персонал. В Нижнем Новгороде выбор заведений большой: есть клубы и танцплощадки, модные кофейни и булочные, бургерные и пиццерии, кафе с мексиканской и грузинской кухней, презентабельные рестораны. Если вы не знаете, куда сходить с друзьями и коллегами, то «Комсомолка» подскажет, какие новогодние вечеринки 2023−2024 в Нижнем Новгороде будут проходить.
Вечеринка «Новогодняя ночь 2024» (18+).
Место проведения: Milo Concert Hall на улице Родионова, 4.
Дата проведения: 31 декабря в 21:30.
Новогоднюю вечеринку проведут и в популярном клубе Нижнего Новгорода, где горожане смогут не только послушать речь президента, но и угоститься вкусными напитками и хорошенько зажечь на танцевальной площадке. Гостей ждёт праздничная фотозона, бокал шампанского для каждого гостя, новогодние подарки и розыгрыши. Также на праздник заглянет Дед Мороз со Снегурочкой.
Вечеринка «Путь дракона: в мире игристых чудес» (21+).
Место проведения: Mixtura Bar на Нижневолжской набережной, 16.
Дата проведения: 31 декабря в 22:00.
Праздничная программа новогодней вечеринки «Путь дракона: в мире игристых чудес» предусматривает появление Деда Мороза со Снегурочкой, музыкальные сеты от диджеев, а также конкурсы от ведущих и настоящую танцевальную дискотеку.
Вечеринка New Year fest. Age of the Dragon (18+).
Место проведения: The Top Club на Нижневолжской набережной, 16.
Дата проведения: 1 января 01:00.
Ещё у нижегородцев есть возможность отпраздновать Новый Год, погрузившись в фестивальную атмосферу Восточной культуры. В клубе The Top Club пройдут невероятные шоу-перфмансы, будут праздничные декорации и фотозоны. Также в праздничной программе заявлен специальный гость.
Вечеринка New Year 2024 (18+).
Место проведения: Milo Club на Зеленском съезде, 8.
Дата проведения: 1 января в 00:30.
Праздничная программа в новогоднюю ночь планируется и в заведении Milo Club. Здесь всю ночь будут играть популярные диджеи, а также пройдёт розыгрыш 100 тысяч рублей.
— Покупайте коктейль «Зеленый змий!» — получаете купон, который дает возможность участвовать в розыгрыше. Покупаете еще один — и шансы удваиваются! Акция продлится весь декабрь, — сообщается на сайте клуба.
Вечеринка «Улётный Новый год» (18+).
Место проведения: Nebar на улице Рождественская, 23.
Дата проведения: 31 декабря в 22:00.
Новогоднюю вечеринку проведут и в заведении «Nebar». Встречать Новый год здесь планируют в космической тематике. Гостей ожидают танцы, еда и напитки, а также интересные интерактивы, розыгрыши, световое и лазерное шоу.
— Все проблемы прошлого года оставим Хьюстону, а сами будет готовиться к покорению Нового. Сногсшибательная звездная команда проведет с тобой стыковку и отработает движения. Попробуй удержись на барной стойке, пока мы будем зажигать, — написано в сообщении бара.
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