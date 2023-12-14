15:24 (мск), источник: АГН «Москва»
Ежегодная акция «Покорми птиц» стартовала в Подмосковье
В Московской области стартовала ежегодная акция «Покорми птиц», сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«14 декабря в Московском регионе стартовала любимая всеми жителями Подмосковья акция “Покорми птиц”, которая проводится по инициативе Минэкологии с 2018 года. По сложившейся традиции, первую кормушку повесил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов в Парке сказок городского округа Люберцы», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в 2022 году участниками акции стали около 20 тыс. человек, в 2023 году — примерно 140 тыс.
«Наибольшую активность проявляют воспитанники детских садов и учащиеся школ, которые развешают кормушки на территории образовательных учреждений. Акцию сопровождает фотоконкурс кормушек», — подчеркнули в министерстве.