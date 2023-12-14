15:14 (мск), источник: МК.RU Крым
Крым накроют ливни 15 декабря
В пятницу, 15 декабря, на полуострове ожидается ухудшение погоды.
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В Крыму ожидаются сильные дожди в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Так, атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров ухудшение погоды — ожидаются местами сильные ливни и ветер скоростью до 20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до +15 градусов.