Главное
Итоги года с президентом
15:14 (мск), источник: МК.RU Крым

Крым накроют ливни 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, на полуострове ожидается ухудшение погоды.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 51% 776 мм рт. ст. +5°
Источник: МК.RU Крым

В Крыму ожидаются сильные дожди в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Так, атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров ухудшение погоды — ожидаются местами сильные ливни и ветер скоростью до 20 метров в секунду. При этом воздух прогреется до +15 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как спасти Азовское море: неотложные меры
В Симферополе откроют Зал журналистской славы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта